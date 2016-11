RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Krimiserie The Blacklist Ivan (Nr. 88) USA 2014 Merken Jolene und der Cowboy werden ermordet aufgefunden. Red ist sich sicher, dass Tom die beiden umgebracht hat, behält dies aber für sich. Es beginnt nicht nur die Jagd auf Tom, es gilt auch das Rätsel um den Cyberkriminellen Ivan und den Skeleton Key zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond "Red" Reddington) Megan Boone (Elizabeth "Liz" Keen) Harry J. Lennix (Harold Cooper) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Ryan Eggold (Tom Keen) Ilfenesh Hadera (Jennifer Palmer) Originaltitel: The Blacklist Regie: Joe Carnahan Drehbuch: Jon Bokenkamp Kamera: Arthur Albert Altersempfehlung: ab 12