Animal Planet 02:10 bis 02:55 Dokumentation Die skurrilsten Haustiere der Welt GB 2014 Merken Das "Creative Dog Grooming" zählt zu den seltsamsten Haustiertrends in Amerika. Hier verwandeln sich possierliche Pudel in Büffel, Löwen, Haie, Roboter oder Trickfilmfiguren. Bei diesen Wettbewerben ist die Konkurrenz groß und alles erlaubt. Cat Opson aus Kalifornien möchte die beste Hundefriseurin der Welt werden und geht mit ihrer preisgekrönten Pudeldame Porsche ins Rennen. Sie soll diesmal als Simpsons-Figur den Hauptpreis gewinnen. Außerdem in dieser Episode von "Die skurrilsten Haustiere der Welt": ein Mann mit äußerst lebhaften Großkatzen, ein Fotomodel mit haarigen Beinen und Kenianer, die sich für ihre Haustiere sehr weit aus dem Fenster lehnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Preposterous Pets