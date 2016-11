Animal Planet 00:00 bis 00:40 Dokumentation Der Feind in meinem Körper Unerwünschte Mitbewohner USA 2010 Merken Beim Thema Parasiten denken viele Menschen unwillkürlich an die Tropen oder Dritte Welt-Länder. Doch auch in westlichen Industrienationen wie den USA kann man sich mit heimtückischen Organismen infizieren. So wie im folgenden Fall: Bonnie Duncan lebt mit ihrem Mann Jonathan und fünf Kindern in Staffordsville, Kentucky. Die Familie bedeutet Bonnie alles, doch eines Tages wird das Idyll durch gefährliche Schmarotzer angegriffen. Im Darm der 56-Jährigen haben sich Zwergfadenwürmer eingenistet. Diese Parasitenform ist zwar nur zwei Millimeter lang, kann im menschlichen Körper aber immense Schäden anrichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dan Riskin (Himself - Host) John Taverner (Himself - Babesiosis) Kristen Butterfield (Herself) Frank C. Alario (Himself) Pam Baker (Herself - Toxacara) Bruce Baker (Himself) William Bonnez (Himself) Originaltitel: Monsters Inside Me

