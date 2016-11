Animal Planet 22:25 bis 23:10 Dokumentation Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur Der Teufelshund von Logan County USA 2013 Merken In Logan County ist das Team von AIMS (Appalachian Investigators of Mysterious Sightings) einem Teufelshund auf der Spur, der Menschen angreift und Kojoten das Blut aussaugt. Bei der seltsamen Kreatur könnte es sich um einen sogenannten "Chupacabra" handeln, ein mythisches Untier, welches der Sage nach in Mittel- und Südamerika sein Unwesen treibt. Doch wie ist diese Bestie nach West Virginia gelangt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Monsters