Animal Planet 09:20 bis 10:05 Dokumentation Der Insektenschreck Insel der Giganten NZ, USA 2005 In dieser Folge durchstreift Ruud die Regenwälder der Insel Neuguinea. Ruud Kleinpaste hat sich für seine Expedition ein hohes Ziel gesteckt: Er will den Schmetterling mit der größten Spannweite in seinem natürlichen Lebensraum beobachten, den Queen Alexandra Birdwing. Die Weibchen dieses außergewöhnlichen Falters werden fast so groß wie ein Teller. Und sie sind sehr, sehr selten, da sie nur in einem einzigen Tal vorkommen. Das bedeutet, dass sich Ruud an die örtlichen Experten wenden muss. Denn auf Neuguinea leben viele Einheimische vom Fang und Verkauf seltener Tiere aller Art. Originaltitel: Buggin? with Ruud