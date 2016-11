Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>François-Joseph Gossec: "Sabinus", Orchestersuite (Les Agrémens, Leitung: Guy van Waas)<ek><bk>Ludwig van Beethoven: Sonate C-Dur op. 53, "Waldstein-Sonate" (Sophie Pacini, Klavier)<ek><bk>Hector Berlioz: "Roméo et Juliette", Scène d'amour (Cincinnati Symphony Orchestra, Leitung: Paavo Järvi)<ek> Zum 70. Geburtstag des Dirigenten Giuseppe Sinopoli (4) <bk>Robert Schumann: Ouvertüre, Scherzo und Finale op. 52<ek><bk>Richard Strauss: "Don Juan" op. 20 (Staatskapelle Dresden)<ek><bk>Giuseppe Verdi: "I vespri siciliani", Ouvertüre (Wiener Philharmoniker)<ek><bk>Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 1 D-Dur, "Der Titan" (Philharmonia Orchestra London) In Google-Kalender eintragen