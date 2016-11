SWR 04:10 bis 04:55 Reportage Heimat in Tüll - Bilal und sein Hochzeitsladen D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Ein Traum in Tüll und Glitzer, genau das Richtige für das geplante 800-Gäste-Event. Ihr Hochzeitskleid macht die junge Stewardess türkischer Abstammung erst einmal sprachlos. Einziger Mann in der Nähe: Bilal Tolcu, der Inhaber eines außergewöhnlichen Ladens. Fast 1.000 Quadratmeter türkisches Hoheitsgebiet, eine der emotionalsten Zonen von Ludwigshafen: Brautmoden, Abendkleider und Beschneidungsmode. Hierher kommen Kunden aus ganz Deutschland, Österreich und Holland, deutsch-, aber auch italienisch- oder türkischstämmige junge Leute, um Devotionalien für eine echte "Heimat-Hochzeit" zu erwerben oder ganze Eltern-Sohn-Sets für Sünnet, das türkische Beschneidungsfest. Am Podest hinter den Hennanacht-Kleidern sitzen zwei anatolische Mütter voller Erwartung auf das knallrote Verlobungskleid der Tochter bzw. zukünftigen Schwiegertochter. Hier gibt es klare Regeln, wer was zahlt. Eine der Damen kann die Tränen kaum verbergen; ihre Tochter, umschmeichelt von Rüschen. Bilal startete als Kaufmann und ist unfreiwillig zum Frauenversteher geworden, zum kulturellen Brückenschläger und zum Diplomaten. Seine Mitarbeiterinnen, selbst mit Kopftuch verhüllt, geben immer häufiger auch deutschen Frauen Ratschläge, wie die große Abendrobe Problemzonen sexy umspielt. Bilals Laden weckt bei Frauen vieler Kulturkreise ganz archaische Prinzessinnen-Wünsche. Der Erfolg kam mit dem Internet, er hat den 43-jährigen Bilal Tolcu und seine Familie förmlich überrollt. Während er selbst gar nicht weiß, wie ihm geschieht, stehen schon neue Pläne an. Bilals Vater ist im Hintergrund nämlich nicht nur mit Teekochen beschäftigt. SWR Reporterin Ulrike Gehring hat das multikulturelle Ludwigshafener "Cinderella-Wonderland" mit ihrem Kamerateam besucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heimat in Tüll - Bilal und sein Hochzeitsladen

