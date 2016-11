SWR 23:25 bis 00:25 Dokumentation Kings von Kallstadt Mein Dorf, Ketchup & der König von New York D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Die "Kings von Kallstadt" erzählen die Geschichte vom Weggehen und Zurückkommen, von Dorfliebe und Größenwahn. Und immer dreht es sich um die Frage "Kann es Zufall sein, dass die Vorfahren des Immobilien-Tycoons Donald Trump und der Heinz-Tomaten-Ketchup-Dynastie aus dem gleichen Pfälzer Dorf kommen?" Genauer gesagt: aus dem 1200 Seelen starken Kallstadt. Von dort stammt auch die Autorin Simone Wendel. Sie hat sich auf eine filmische Spurensuche begeben. Und die beginnt natürlich - gestärkt durch Pfälzer Wein und Saumagen - bei allerlei Besonderheiten ihres Heimatdorfs. Zusammengefasst heißen die: "Wir machen am liebsten alles gemeinsam und helfen uns gegenseitig, wo es geht." Die Autorin kann stolz eine "135-prozentige Vereinsliebe" ihrer Pfälzer Landsleute ausmachen. Zupacken, große Pläne haben und durchstarten - so ähnlich deuten die Kallstadter aus der Ferne die Eigenschaften ihrer erfolgreichen Verwandten in den USA. Wer mit solchen Genen ausgestattet ist, schafft es auch, ein Interview mit Donald Trump im 26. Stock des Trump Towers in New York zu bekommen. Mit Kuchen und Wein bewaffnet, wie man das bei einem Familienbesuch eben macht, öffnet Simone Wendel die Türen und das Herz ihres berüchtigten Interviewpartners. Richtig ergriffen zeigt sich der Immobilien-Gigant vom Bild des Kallstadter Häuschens, dem sein Großvater, der Auswanderer, entstammt. Die große Überraschung und das größte Abenteuer des Films: Der Reise der Kallstadter zur Steuben-Parade nach New York. Die findet für Pfälzer Winzer zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt statt: mitten in der Weinlese. Mit dem ihnen eigenen Improvisationstalent meistern sie das deutsche Defilee über die Fifth Avenue. Mit Weinprinzessin, einem mit Luftballons gefüllten Saumagen und dem Weingott Bacchus, der - obwohl verboten - echten Wein ausschenkt. Und vorneweg läuft John Trump, ein Cousin von Donald, einer, der seine Pfälzer Wurzeln nie verleugnet, nie verloren hat. Wenn das keine Familienzusammenführung ist! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kings von Kallstadt Regie: Simone Wendel

