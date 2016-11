SWR 16:05 bis 17:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Mein Grüner Daumen: Mit essbaren Wildpflanzen durch den Herbst / Filmbeitrag: Unterwegs im Nordschwarzwald / Abenteuer Haushalt - Kochen am Mittwoch: Spontankochen / Besser Leben: Einfache Yoga-Übungen / Kaffee-oder-Tee Quiz D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Mein Grüner Daumen: Mit essbaren Wildpflanzen durch den Herbst Mit Dr. Markus Strauß, Biologe Nadelgehölze als essbare Wildpflanzen? Das ist ungewöhnlich, verspricht jedoch neuen kulinarischen Genuss. Biologe Dr. Markus Strauß zeigt, mit welchen Pflanzen man den Speiseplan bereichern können. Filmbeitrag: Unterwegs im Nordschwarzwald Der wirtschftliche Entwicklung des Schwarzwaldes durch die Jahrhunderte war neben der Holzproduktion auch durch den Bergbau bestimmt. Heute sieht man das noch an den alten Eisenerzbergwerken, die aus musealen Zwecken erhalten oder als Therapiezentren dienen für Menschen mit Atemwegserkrankungen. Karen Markwardt besucht das Bergwerk in Neubulach. Abenteuer Haushalt - Kochen am Mittwoch: Spontankochen Mit Timo Böckle, Koch aus Böblingen Timo Böckle aus Böblingen zeigt auch im Oktober seine dynamische, kreative Seite. Beim Spontankochen erfährt er erst zu Beginn der Sendung, welche Zutaten er verwenden darf. Schafft er es wieder, aus unbekannten Zutaten ein leckeres Gericht zu zaubern? Besser Leben: Einfache Yoga-Übungen Mit Regina Saur, SWR Sportredaktion Unser Kaffee-oder-Tee Yoga-Programm geht weiter und die Zuschauer sind wieder herzlich eingeladen mitzumachen. Regina Saur, Sportjournalistin und Yoga-Lehrerin aus Stuttgart, zeigt Varianten der Übungen wie "Herabschauender und heraufschauender Hund" oder auch die "Kobra". Sie gibt hilfreiche Tipps für jeden mit oder ohne körperliche Einschränkungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jens Hübschen Gäste: Gäste: Dr. Markus Strauß (Biologe), Timo Böckle (Koch aus Böblingen), Regina Saur (SWR Sportredaktion) Originaltitel: Kaffee oder Tee