SWR 11:35 bis 12:25 Dokusoap Das Waisenhaus für wilde Tiere Abenteuer Afrika D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Dr. Rietschel gibt Nachhilfestunden im Blasrohrschießen für Volontär David. Der Tiermedizinstudent kommt dann auch gleich zum nächsten Einsatz mit. Leopardendame Missy Joe soll geimpft werden. Die Volontärinnen Vanessa und Claire jonglieren heute mit Milchfläschchen. Die vielen Waisenkinder und Handaufzuchten wollen gefüttert werden. Am frechsten sind die Warzenschweinbabies und am schüchternsten ein kleiner Impala. Richtige Probleme hat heute Frikkie mit den Löwen. Es ist Paarungszeit und Löwenmännchen Viv versteht überhaupt keinen Spaß. Er lässt Frikkie nicht in die Nähe von Löwenweibchen Martha, obwohl die in ein anderes Gehege soll. Viv ist so aggressiv, dass die ganze Aktion gefährlich wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Waisenhaus für wilde Tiere