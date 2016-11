TLC 04:05 bis 04:25 Dokusoap Redrum - Am Anfang war der Mord Mein Freund, der Serienmörder USA 2014 Merken In Conway, South Carolina, hat gerade die Jagdsaison begonnen, als sich zwei Brüder mit Gewehren auf den Weg in einen Wald machen und etwas Grauenvolles entdecken: eine Leiche, die halb mit Laub bedeckt ist. Durch eine Gravur im Ring der Toten wird schnell klar, dass es sich beim Opfer um die 17-jährige Crystal Faye Todd handelt, die am selben Morgen von ihrer Mutter als vermisst gemeldet wurde. Crystal war eine beliebte Schülerin mit vielen Freundinnen und noch mehr Verehrern. Hat sie die Leidenschaft für den falschen Mann umgebracht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Redrum

