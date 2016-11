TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap My Giant Life - Die Welt von oben Das Leben von oben USA 2014 Merken TLC gewährt Einblicke in das Leben von vier phenomänalen Ladies: Lindsay, Haleigh, Colleen und Nancy sehen die Welt von ganz weit oben, denn die jungen Frauen sind überdurchschnittlich groß. Lindsay z.B. hat ihre stolzen 2,06 m von ihrem Vater geerbt, den sie seit ihrem elften Lebensjahr nicht mehr gesehen hat, und den sie jetzt suchen will. Auch Nancy ist satte 2,06 m groß - obwohl sie erst in der High School ist. Sie würde zu gern dazugehören, aber ihre ungewöhnliche Körpergröße und ihre wachsende Popularität als Star der Mädchen-Basketballmannschaft machen es ihr sehr schwer ein Date für den Abschlussball zu finden. Auch die knapp 2 Meter große, 36-jährige Colleen ist Single und auf der Suche nach ihrem Mr. Right. Haleigh dagegen hat ihn schon gefunden, den Mann für's Leben auf großem Fuß. Doch wann wird der 1,72 m "kleine" Brian seiner 2 Meter-Schönheit endlich einen Antrag machen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Giant Life