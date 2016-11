TLC 19:20 bis 20:15 Dokusoap My Big Fat Gypsy Wedding Kindergarten-Liebe USA 2014 Merken Danielle ist traditionell eingestellt, doch ihr Lebensweg entspricht den Romani-Regeln gar nicht. Die meisten Frauen ihrer Gypsy-Gemeinschaft heiraten als Jugendliche, Danielle ist mit 33 noch immer nicht unter der Haube. Dieser Wunsch könnte aber bald in Erfüllung gehen: Ihr 23-jähriger Freund Kody hat Danielle einen Antrag gemacht und für eine Megaparty gespart. Die Romanze passt allerdings nicht jedem: Kodys Mutter Louann ist strikt gegen die deutlich ältere Braut. Außerdem herrscht zwischen den Familien Krieg: Danielles Mutter und Kodys Mom haben sich schon als Jugendliche angefeindet und wollen auf keinen Fall verwandtschaftlichen Bindungen eingehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Big Fat American Gypsy Wedding