TLC 17:25 bis 18:20 Dokusoap Alle meine Frauen Eine Frage der Kreditwürdigkeit USA 2012 Merken Seit die Browns aus Utah weggezogen sind, um ihren polygamen Lebensstil frei praktizieren zu können, ist für die Patchworkfamilie vieles leichter geworden. In Las Vegas lauern ihnen keine Polizeibeamten oder Journalisten auf, um unangenehme Fragen zu stellen. Dafür gibt es in der neuen Heimat andere Probleme: Aufgrund der hohen Immobilienpreise haben die Browns noch immer keine Domizile gefunden, in denen sie nahe beieinander wohnen können. Und dann kommt es noch schlimmer: Die Kreditunwürdigkeit eines Familienmitglieds scheint den Traum der Browns endgültig zu zerschlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kody Brown (Himself) Originaltitel: Sister Wives