TLC 16:00 bis 16:30 Dokusoap Mein Traum in Weiß Ein klares "Vielleicht" USA 2014 Beim Brautkleidkauf kommen die meisten Kundinnen mit einer vagen Grundidee. Doch wenn es konkret wird, verlieren sie sich oft im Detail, und kein Outfit ist mehr perfekt genug. So auch bei Musical-Darstellerin Laurel Harris. Sie will sich in ihrem Kleid nicht wie eine kostümierte Schauspielerin fühlen und wünscht sich ein figurbetontes Modell aus Spitze, ohne Glitzerkram, für maximal 5000 Dollar. Mit diesen Vorgaben zieht Beraterin Allison los und bringt eine Traumrobe nach der anderen, die alle den Vorstellungen der Künstlerin entsprechen. Doch Laurel findet an jedem Kleid einen Haken - und weiß am Ende gar nicht mehr, was sie eigentlich will. Originaltitel: Say Yes to the Dress