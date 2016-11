TLC 13:45 bis 14:40 Dokusoap Queen of Bling Bling Neon ist das neue Weiß USA 2012 Merken Sondra Cellis Outfits machen Leute zu Stars. Egal ob Klamotten, Schuhe oder sogar Kinderwagen: Die Designerin aus Boston verleiht jedem Stück mit unzähligen Swarowski-Steinen Glanz und Glamour. In dieser Episode ordert Kundin Kristina ein Glitzer-Neon-Brautkleid für ihre Hochzeit in Las Vegas. Sie wünscht sich ein extravagantes Design mit schrillen Farben und sehr viel Bling, über das die Gäste noch auf ihrem Totenbett sprechen sollen. Am Ende wird es ein Korsagenkleid in grellem Neon-Pink, dazu Strass-Schuhe und ein blinkender LED-Brautstrauß. Kristina ist ganz euphorisch, doch Brautjungfer Andrea hat Bedenken, dass der Rest der Familie in Ohnmacht fällt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bling It On