TLC 05:50 bis 06:15 Dokusoap Mein Traum in Weiß Festgefahren USA 2011 Merken Die Ukrainerin Elona ist eine bewundernswerte Frau. Obwohl sie seit ihrer Geburt unter Zerebralparese leidet, hat sie die schwere Krankheit mit viel Disziplin in den Griff bekommen. Um ihre Chancen zu verbessern, hatten sie ihre Eltern schon als Kind in die USA gebracht, wo Elona durch gezielte medizinische Behandlung, harte Arbeit und eisernen Willen in ein selbstständiges Leben gefunden hat. Nun steht die erfolgreiche Sozialarbeiterin mit Masterabschluss sogar kurz vor der Hochzeit mit ihrem Traummann - und will in ihrem Brautkleid einfach umwerfend aussehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ronnie Rothstein (Himself) Mara Urshel (Herself) Originaltitel: Say Yes to the Dress