RTL II 23:30 bis 00:25 Mysteryserie The Walking Dead Coda USA 2014 2016-11-02 01:55 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Neue Feinde, neue Spielregeln. Rick will versuchen, ein friedliches Übereinkommen zu erreichen, um Beth und Carol zu befreien. Doch es könnte sein, dass Dawn und ihre Officer eine gewaltsame Lösung bevorzugen. Wird es möglich sein ein Blutvergießen beim Gefangenenaustauch zu verhindern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Steven Yeun (Glenn Rhee) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Ernest R. Dickerson Drehbuch: Angela Kang Kamera: Michael E. Satrazemis Musik: Bear McCreary

