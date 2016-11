RTL II 08:55 bis 11:00 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Swante und Jacqueline (24) die Familien D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Neben Tanzlehrer Swante und seinem Freund Timon (18) wohnt auch noch die 17-jährige Roxana in dieser bunten Wohngemeinschaft im schönen Norden Deutschlands. Der flippige Swante hält die Dreier-Combo auf Trab. Norddeutscher Charme und maritimes Flair erwarten die Tauschmutter hier. Und bitte nicht die Tanzschuhe vergessen, denn diese WG hat Rhythmus im Blut. Timon und Roxana gehen beide noch zur Schule. Swante ist Tanzlehrer und verdient sich sein Geld zusätzlich mit Auftritten in Discotheken. Für die beiden Jungs bedeutet Styling alles. Manchmal verbringen sie Stunden beim Shoppen, um das schönste Bühnen-Outfit zu ergattern. Demnächst steht sogar eine Tanz-Weltmeisterschaft an und alle sind schon ganz gespannt. Die Frage ist, ob die Tauschmutter auch einen heißen Hüftschwung hinlegen kann? Rund 600 km entfernt, im schönen Sachsen, warten Jacqueline (24) und ihr Freund Marco (23) auf die Herausforderung Frauentausch. Die beiden freuen sich schon riesig auf das Battle. In ihrer Beziehung haben sie immer wieder mit dem Thema Eifersucht zu kämpfen: Der Frauentausch wird sie auf die Probe stellen. Jacqueline befindet sich momentan in Elternzeit und Marco ist auf der Suche nach einem interessanten Studiengang. Zu der kleinen Familie gehören noch Söhnchen Jamal (5), Aaron (4) und Neuzugang Liam (7 Monate). Für die Kleinfamilie steht Sauberkeit an oberster Stelle. Es wird täglich gesaugt und jeden zweiten Tag gewischt. Bei Jacqueline und Marco hat das eben Priorität. Allerdings stehen auch hier Shopping und Styling hoch im Kurs. Schauen wir mal, wie sich Tauschvater Swante zwischen Haushalt und Kindern zurechtfinden wird. Flippiger Tänzer trifft auf verantwortungsbewusste Jungfamilie. Es bleibt außerdem spannend, wer sich in den Traumurlaub tanzt, denn auch dieses Mal haben die Tauschmütter wieder die Möglichkeit, sich im Battle um eine Reise zu beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch