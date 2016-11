RTL II 07:55 bis 08:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz 6 Richtige / Außer Spesen nichts gewesen D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Inhaber eines Lottogeschäfts wendet sich an Carsten Stahl und sein Team. In Steffens Laden wurde eingebrochen, ohne dass die Alarmanlage losging, deshalb verdächtigt der 36-Jährige seine Mitarbeiterin Denise. Jana Strehlow ermittelt gemeinsam mit Milan Djuric. Das Blatt wendet sich plötzlich, als der Auftraggeber ein zweites Mal zum Opfer eines Einbruchs wird, dieses Mal in seinem Privathaus. Wie hängen die beiden Fälle zusammen? Auch der nächste Auftraggeber der Privatdetektive befürchtet Betrügereien seiner Mitarbeiter. Mannis Firma vertreibt hauptsächlich Staubsauger im Direktverkauf an der Haustür, seit einiger Zeit sind die Umsätze seiner Außendienstler aber rückläufig, obwohl die Kundenanzahl gleich geblieben ist. Manni möchte wissen, ob bei seinen Mitarbeitern alles mit rechten Dingen zu geht. Giulia Peroni und Thomas Berg heften sich an die Fersen der Vertreter und was sie zu sehen bekommen, ist ungeheuerlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 394 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 154 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 154 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 154 Min.