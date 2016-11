SAT.1 Emotions 23:25 bis 00:15 Krimiserie Ein Bayer auf Rügen Die Heimkehr D 1995 2016-11-02 03:20 Merken Kathrin und Sven Petersen kommen mit Sack und Pack nach Rügen - Petersen voller Elan im Gedanken an seine Bürgermeister-Kandidatur, Kathrin wild entschlossen, mit ihrem Sven in seiner Heimat glücklich zu werden. Doch Donatius und Wibke, Svens "Wahlkampfmanager", haben einen prallen Stundenplan für ihn zusammengestellt. Und noch ein Heimkehrer trifft auf Rügen ein: Nach langen Jahren in Korea setzt Jörg Kruse am Fähranleger seinen Fuß zum ersten Mal wieder auf heimatlichen Boden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Valentin Gruber) Gerd Baltus (Donatius Domberger) Gisela Trowe (Wibke Gernrich) Ottfried Fischer (Bernie Ziegler) Luise Deschauer (Kathrin Petersen) Ferdinand Dux (Jörg Kruse) Karin Düwel (Miriam Storz) Originaltitel: Ein Bayer auf Rügen Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Atze Glanert Musik: Günther Fischer