SAT.1 Emotions 18:00 bis 18:45 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 191 D 2009 2016-11-03 16:9 Alisa kann es nicht weiter ertragen, Christian auf Distanz zu halten. Mit allen Mitteln will sie versuchen, ihre Zweifel zu besiegen. Die Voraussetzungen dafür sind gut, denn Gabi will Schönroda verlassen. Doch dann sieht sie eine SMS, die ihr Vertrauen erneut erschüttert ... Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Julia Horvath (Dana Castellhoff) Ben Bela Böhm (Paul Hartmann) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Walter A. Franke, Petra Wiemers Drehbuch: Dirk Tessnow, Christian Schramm Kamera: Anja Knoblauch, Holger Rusch Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer