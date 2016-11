SAT.1 Emotions 15:35 bis 16:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 196 D 2012 2016-11-03 08:30 16:9 HDTV Merken Laura schwebt ob der nahenden Hochzeit im siebten Himmel. Im Geheimen ist Saskia neidisch auf ihre Tochter - denn Martin scheint es mit dem Heiraten überhaupt nicht eilig zu haben ... Derweil schmieden Henriette und Florian unabhängig voneinander Pläne für einen romantischen Abend zu zweit. Doch Karen und Mesut fällt auf, dass die Ideen der beiden nicht zusammenpassen ... Eigentlich war Joachim Fuchs' OP ein Erfolg. Doch dann treten erneute Ausfälle auf. Warum? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nina Schmieder (Dr. Laura von Hagen) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Stephan Schill (Prof. Dr. Dr. Martin Conrad) Sabine Bach (Saskia von Hagen) Andreas Potulski (Georg von Kampen) Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Hans Stadlbauer (Alois Hofer) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, David Carreras, Volker Schwab