SAT.1 Emotions 10:50 bis 12:20 Komödie Scharf wie Chili D 2005 2016-11-05 10:35 16:9 20 40 60 80 100 Merken Tino ist der geborene Verführer und als solcher heiß begehrt. Das genießt er auch in vollen Zügen - ganz anders als sein älterer Bruder Stephan, der ein geordnetes Leben führt. Doch dann erkennt Tino, dass es so nicht weitergehen kann: Stephans Hochzeit platzt kurz vor der Trauung, weil Tino seine Schwägerin in spe, Esther, unterm Festbuffet vernascht. Verzweifelt sucht Tino Hilfe in einer kleinen Therapiegruppe. Dumm nur, dass sich auch Esther unter den Teilnehmern befindet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristian Kiehling (Tino Köster) Alexandra Neldel (Esther Brandt) Lars Gärtner (Stephan Köster) David Ali Hamade (Carlos Rodriguez) Elisabeth Niederer (Dr. Dominique Meier) Natalie Spinell (Tatjana) Pippi Söllner (Diana Weigel) Originaltitel: Scharf wie Chili Regie: Markus Bräutigam Drehbuch: Tatiana Bliss, Jörg Tensing Kamera: Michael Boxrucker Musik: Christoph Kaiser, Julian Maas

