SAT.1 Emotions 09:40 bis 10:05 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 59 D 2005 16:9 David startet einen vergeblichen Erklärungsversuch, doch Lisa bleibt unbeirrt. Sie fühlt sich nicht im Stande, bei "B.STYLE" weiterzumachen, solange sie David nicht vertrauen kann. David muss erkennen, dass er ohne sie aufgeschmissen ist ... Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Oliver Bokern (Jürgen Decker) Lara-Isabelle Rentinck (Kim Seidel) Laura Osswald (Hannah Refrath) Matthias Dietrich (Timo Pietsch) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Peter Zimmermann