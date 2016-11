Geophysiker Leonard Gehra reist nach Buchenrode, um zu prüfen, ob sich die dortigen Silbervorkommen mit neuen Fördermethoden gewinnbringend vermarkten ließen. Minenbesitzer Friedrich Tünitz möchte die maroden Stollen stilllegen lassen. Für die Bergbaustadt avanciert Leonard mit seinen Untersuchungen zum Hoffnungsträger. Gleichzeitig konfrontiert ihn die Rückkehr an seinen Geburtsort aber auch mit dem eigenen Schicksal: Sein Vater starb in den 70er Jahren bei einem Grubenunglück. Bis heute sind die Umstande von damals nicht gänzlich geklärt. Hinweise auf eine gescheiterte "Republikflucht" seines Vaters führen ihn auf eine neue Spur. In Google-Kalender eintragen