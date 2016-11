ONE 14:00 bis 14:45 Reportage Jetzt mal ehrlich - Wie sicher sind meine Daten?! D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Alle Mitglieder der Familie A. aus Schönberg im Bayerischen Wald haben ein Facebook-Profil und nutzen gerne den 'Like-Button'. Bei Ebay kaufen und verkaufen sie immer wieder, mit Freunden und Bekannten sind sie per Mail oder über den Chat-Dienst "Whats app" in Kontakt. Online kaufen sie gerne Kleidung. Und mit der Fitness-App kontrollieren sie, wann sie wieder Sport machen sollten. Was die Familie nicht weiß: Allein durch diese vermeintlich harmlosen, alltäglichen Handlungen im Internet sind sie durchschaubar geworden. Charaktereigenschaften, Risikobereitschaft, Einkaufsvorlieben - 'Big Data', das Sammeln und verknüpfen riesiger Datenmengen, macht es möglich, von der Familie ein Profil zu erstellen. Damit ist jeder von Ihnen wertvoll. Denn: Werbung lässt sich so für sie passgenau zuschneiden. Versicherungen können ihr Risiko leichter einschätzen. Und ihre Kreditwürdigkeit lässt sich ebenso leichter ermitteln. Jetzt mal ehrlich-Reporter Rainer Maria Jilg geht den Datenspuren nach, die wir hinterlassen. An seiner Seite: Der Augsburger Moritz Bartl, Mitglied im Chaos Computer Club. Gemeinsam besuchen sie die Familie und zeigen, wo diese im Alltag Spuren hinterlässt, wie die genutzt werden und wie sich jeder Einzelne vor der Sammelwut der Unternehmen schützen kann. Und Rainer Maria Jilg spricht mit Experten, die davor warnen, leichtfertig ein sehr kostbares Gut Preis zu geben: Unsere Identität. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rainer Maria Jilg Originaltitel: Jetzt mal ehrlich Regie: Julia Häglsperger/Robert Grantner