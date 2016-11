tagesschau24 22:00 bis 22:45 Magazin Markt Dreiste Preise? / Kein Durchkommen bei 02! / Trinkwasser in NRW D 2016 Stereo 16:9 Merken Dreiste Preise? Rasierklingen kosten in der Herstellung oft nur ein paar Cent pro Stück. Der Kunde aber zahlt dafür um die zwei Euro. Markt checkt, bei welchen Produkten des täglichen Bedarfs es besonders große Margen gibt, und zeigt, mit welchen Tricks die Hersteller versuchen, günstige Nachahmerprodukte zu verhindern. - Kein Durchkommen bei 02! Die Beschwerden über Verbindungsprobleme oder falsche Rechnungen bei 02 nehmen zu. Und Kunden, die das aufklären oder sich beschweren wollen, brauchen extrem gute Nerven: Denn in der Telefon-Hotline oder dem Kundendienst-Chat hängen sie häufig viele Stunden in der Warteschleife oder kommen gar nicht durch. Markt klärt die Gründe und fragt, was Betroffene tun können. - Trinkwasser in NRW Das Trinkwasser in NRW gilt als gut. Wenn es Probleme mit Schadstoffen gibt, dann sind sie oft buchstäblich hausgemacht. Aber: Was taugen Internet-Wasseranalysen für den Hausgebrauch? Markt probiert es aus und schaut auch auf das Dauerproblem der Nitrat-Belastung im Trinkwasser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: markt