RTL 20:15 bis 22:15 Show Die 100 heißesten Pannen unter Palmen ...heißesten Pannen unter Palmen D 2015 2016-11-02 00:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Highlights dieser Sendung: - Sexy Touristinnen machen Yoga am Strand. Da will eine gutgebaute Welle mitmachen. - Da will man im Mallorca-Urlaub mal ordentlich was trinken. Und dann ist Saufverbot am Ballermann. - Gerade Männer springen gerne bei Minustemperaturen in Seen. Blöd, wenn das Eis nicht nachgibt. - Aufzeichnung der RTL-Show "Der Ferienmann" im Freien. Da beginnt es zu hageln. - Britische Jugendliche suchen nachts einen Campingplatz. Und wachen morgens im Buckingham Palace auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die 100 ...