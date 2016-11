RTL 19:40 bis 20:15 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten Folge: 6119 D 2016 2016-11-03 08:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Leon bemüht sich, nach Lenis Tod tapfer nach vorne zu sehen und seinen Alltag zu meistern. Insgeheim sehnt er sich danach, dass Sophie zurückkehrt, sie ihre Trauer teilen und gemeinsam bewältigen können. Doch Sophie verdrängt ihren Schmerz weiter und verlängert ihre Geschäftsreise, um nicht täglich mit Lenis Verlust konfrontiert zu sein. Leon fühlt sich alleingelassen und gerät an seine Grenzen... Mesut ist überzeugt, dass Maja seine Traumfrau ist, und trägt sie entsprechend auf Händen. Doch je mehr er in seiner Verliebtheit für sie tut, desto mehr wird Maja bewusst, dass er mehr in ihre Liaison hineininterpretiert als sie. Ehrlich sagt sie ihm, dass sie nicht an dem Punkt in ihrem Leben ist, um über Heirat und Kinder nachzudenken. Mesuts Herz ist einmal mehr gebrochen... Ayla und David sind erschrocken, als plötzlich ihre Trennung im Raum steht, können aber nicht von ihren Standpunkten weichen. Während Ayla darüber nachdenkt, ob sie sich in David und ihr Vertrauen in ihn getäuscht hat, wird ihm bewusst, dass er sie nicht verlieren will. Nach einigem Hadern entscheidet er sich ihr zuliebe, die illegalen Börsengeschäfte aufzugeben - ausgerechnet, als Felix ihm einen todsicheren Insidertipp zuspielt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten