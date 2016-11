n-tv 03:50 bis 04:35 Dokumentation Mordfälle - Der Ripper von St. Pauli GB 2016-11-04 01:50 16:9 HDTV Live TV Merken Bei den Löscharbeiten eines Hauses im Hamburger Rotlichtviertel macht die Feuerwehr im Sommer 1975 einen grausigen Fund: Leichenteile sind über den gesamten Dachstuhl verstreut. Die Opfer sind vier ältere Prostituierte. Schnell wird Hausbesitzer Fritz Honka als Mörder überführt. Er gibt an, von dem berüchtigten Serienkiller Jack the Ripper zu den Morden angestiftet worden zu sein. Die n-tv Dokumentation geht einer der schauerlichsten Geschichten von St. Pauli nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Killers - Honka: the Ripper of St. Pauli

