Super RTL 00:00 bis 00:35 Serien Nurse Jackie Schlagtraining USA 2011 Stereo HDTV Live TV Merken Um sich wegen seiner Eheprobleme abzureagieren, verlässt Kevin in aller Herrgottsfrühe das Haus und geht zum Baseballtraining, wo er sich mit seinem Freund Eddie trifft. Kevin erzählt ihm von seinen Problemen mit Jackie und dieser vermutet daraufhin, dass Kevin etwas von Eddies früherer Affäre mit Jackie ahnt. Als Eddie zurück ins Krankenhaus kommt, sucht er unverzüglich das Gespräch mit Jackie, doch diese scheint nach außen hin vollkommen gelassen. Was jedoch niemand weiß, ist die Tatsache, dass sie wieder heimlich zu Schmerzmitteln greift: Sie nimmt nicht nur die Beruhigungsmittel ihrer Tochter Grace, sondern überzeugt auch noch eine Patientin davon, dass Tabletten keine Lösung seien, woraufhin diese Jackie ihre Medikamente zurückgibt. Schließlich kommt Dr. O'Hara jedoch dahinter und ist ratlos: Sie möchte ihrer Freundin Jackie helfen, clean zu werden, doch da Entziehungskuren oder anonyme Treffen bei Jackie bisher keinen Erfolg gezeigt haben, beschließt sie, Jackie gezielt Tabletten zu verschreiben. Während der Behandlung eines Taxifahrers, der zu ersticken droht, muss Jackie Kelly gestehen, dass sie keine Arzneien mehr verabreichen darf. Kelly zeigt Verständnis und trifft sich nach seiner Schicht mit Jackie in einer Bar, wo diese erfährt, dass jeder seine kleinen Geheimnisse hat und Kelly nicht derjenige ist, der er zu sein scheint... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Eve Best (Dr. Eleanor "Ellie" O'Hara) Merritt Wever (Zoey Barkow) Peter Facinelli (Dr. Fitch "Coop" Cooper) Paul Schulze (Eddie Walzer) Dominic Fumusa (Kevin Peyton) Anna Deavere Smith (Mrs. Gloria Akalitus) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Linda Wallem Drehbuch: Liz Flahive, Ellen Fairey Kamera: Christopher LaVasseur Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 12

