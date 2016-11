Super RTL 17:45 bis 18:15 Trickserie Angelo! Gute Besserung / Das Schul-Konzert CDN, F, GB 2015 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Da Mom und Dad mit Grippe flach liegen, wird Angelo vorübergehend zum Haushaltsvorstand ernannt, um allle Erwachsenenpflichten zu verteilen: Elena muss sich um Peter kümmern, Sherwood und Lola müssen das Haus sauberzumachen, bevor die sechsstündige Comedyshow im Fernsehen beginnt. Anhand von selbsterfundenen Erwachsenenregeln managt Angelo den Alltag. Nach der Genesung finden Mom und Dad das Haus in einem nie dagewesenen chaotischen Zustand vor... 2. Geschichte: Slobber verschenkt ein Konzert an jene Schule, an der es die meisten Slobber-Fans gibt. Natürlich wollen Angelo und seine Freunde das Gratiskonzert ihrer Lieblingsband gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6