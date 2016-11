Super RTL 15:45 bis 16:15 Trickserie Go Wild! - Mission Wildnis Geheimnisvolle Kreaturen CDN, USA 2011 Stereo HDTV Live TV Merken Chris und Martin Kratt planen mit ihrer Crew eine Kostümparty. Mitten in den Vorbereitung haben sie plötzlich das Gefühl, dass auf der Tortuga etwas nicht mit rechten Dingen zu geht. Jimmy befürchtet, ein Geist oder gar ein Monster stecke hinter den seltsamen Vorkommnissen. Doch Martin und Chris sind sicher, dass sich nur ein neuer tierischer Freund auf die Tortuga geschlichen hat. Und tatsächlich: Als sie sich auf die Suche begeben, werden sie schnell fündig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Kratt (Chris Kratt) Martin Kratt (Martin Kratt) Originaltitel: Wild Kratts Altersempfehlung: ab 6