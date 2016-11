Super RTL 13:35 bis 14:05 Trickserie Ninjago - Luftpiraten Folge: 62 Der alte Leuchtturm USA, DK, CDN, SIN 2016 Stereo HDTV Merken Jay und Nya gelingt die Flucht vor Nadakhan und seiner Crew. Unterschlupf finden sie in einem alten Leuchtturm. Gemeinsam versuchen sie, einen Plan gegen den fiesen Flaschengeist auszuhecken. Dieser kommt ihnen jedoch zuvor und nimmt Nya gefangen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NinjaGo: Rise of the Snakes Drehbuch: Dan Hageman, Kevin Hageman Musik: Michael Kramer, Jay Vincent Altersempfehlung: ab 6