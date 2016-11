Super RTL 11:35 bis 12:05 Trickserie Angelo! Der Knusperflakes-Dieb / Sturmfreie Bude / Der Berufs-Test CDN, F, GB 2010 Stereo HDTV Merken 1. Geschichte: Jeden Morgen sind Angelos Knusperflakes verschwunden. Wer klaut ihm bloß immer sein Frühstück? Angelo will es endlich wissen und installiert eine Kamera. Schnell ist der Dieb enttarnt: Sein kleiner Bruder schlafwandelt und futtert dabei die Frühstücksflocken auf. Natürlich hat Angelo eine Idee, wie er seine Knusperflocken vor den nächtlichen Angriffen schützen kann... 2. Geschichte: Angelo und Elena haben sturmfreie Bude. Mom und Dad sind mit Peter für eine Nacht weg gefahren. Leider haben die Geschwister unterschiedliche Pläne für diesen Abend. Jetzt müssen sie einen Kompromiss finden. 3. Geschichte: Heute findet der große berufliche Einstufungstest in der Schule statt. Angelo ist überglücklich. Der Test sagt, dass aus ihm mal ein Geheimagent werden kann. Sherwood ist wenig begeistert, denn er hat das Zeug zu einem perfekten Lehrer. Während Angelo seinen geknickten Freund aufheitern möchte, stellt sich heraus, dass die Testergebnisse vertauscht wurden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6