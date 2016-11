Super RTL 08:00 bis 08:25 Trickserie Calimero Die vertauschten Filmrollen / Die Entdecker-Kiste F, I 2014 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Calimero und seine Freunde befinden sich im Kino von Herrn Stefans, als plötzlich ein geheimer Film von Calimeros Ur-Opa auftaucht. Schnell müssen sie handeln, denn der Film darf auf keinen Fall ausgestrahlt werden, da sonst die Geheimnisse um die Erfinder-Mühle verraten werden. 2. Geschichte: Calimero und seine Freunde vergraben eine Kiste mit einigen persönlichen Gegenständen in der Erde, um sie für die Kinder in der Zukunft aufzubewahren. Diese Gegenstände in der Entdecker-Kiste sollen den Kindern zeigen, wie das Leben heute gewesen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Calimero

