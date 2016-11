Super RTL 05:55 bis 06:30 Trickserie Benjamin Blümchen Benjamin Blümchen als Tierarzt D 2002 Stereo HDTV Live TV Merken Benjamin muss Zootierarzt Dr. Hilfreich vertreten und bekommt gleich viel zu tun. Der neue Wüstenfuchs soll die noch von Dr. Hilfreich vorbereitete, Schluckimpfung auf Zuckerstückchen bekommen. Sie schützt vor dem 'Afrikanischen Schluckhüpf', einer ansteckenden Krankheit, bei der man hüpfen und hicksen muss. Doch Benjamin hört nicht richtig zu und futtert die Zuckerstückchen selbst auf. Am nächsten Morgen sind alle Zoobewohner vom "Schluckhüpf" befallen. Benjamin ist verzweifelt. Was soll er nur tun? Da beobachtet er, wie die kleine Steffi Strauß von einem Hund angebellt wird. Vor lauter Schreck ist bei ihr der "Schluckhüpf" verschwunden und Benjamin weiß jetzt, wie er seinen Freunden helfen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Benjamin Blümchen Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Elfie Donnelly, Ulli Herzog, Klaus-P. Weigand