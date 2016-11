Sat.1 20:15 bis 23:15 Show The Taste Motto "Süß" D 2016 16:9 HDTV Merken "Süß" ist das Motto der heutigen Sendung. Dabei geht es nicht nur um köstliche Zuckerbomben, sondern auch die raffinierte Süße im Herzhaften. Im Teamkochen müssen sich die Kandidaten der Herausforderung "Sahnig", "Nussig", "Schokoladig" oder "Fruchtig" stellen. Für das Solo-Kochen gilt es, ausgewählte Früchte gekonnt in Szene zu setzen. Wer kann Gastjuror Matthias Ludwigs mit seinem Löffel begeistern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christine Henning Gäste: Gäste: Cornelia Poletto, Frank Rosin, Alexander Herrmann, Roland Trettl, Matthias Ludwig (Gastjuror) Originaltitel: The Taste