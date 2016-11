Sat.1 12:00 bis 13:00 Gerichtsserie Richter Alexander Hold D 2011 16:9 Merken Die angeklagte Rentnerin Elfriede Moosbrucker lebt schon seit langer Zeit in einem Wohnblock, der dringend saniert werden müsste. Doch der Eigentümer Harald Sievers weigert sich strikt, Geld in seine Immobilie zu stecken. Die Mieter des Wohnblocks veranstalten sogar eine Demonstration, aber selbst das bewegt Harald nicht zur Einsicht. Kurz darauf wird er mit einem abgebrochenen Geländer vom sechsten Stock aus beworfen und entgeht nur knapp dem Tod. Steckt Elfriede dahinter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richter Alexander Hold