"Hörspielraum: Herr C. hat immer in Stimmen gedacht" Die Radiofassung von Elias Canettis "Buch gegen den Tod" Seit bald 20 Jahren begleitet Sylvia Rauer mit ihren "Hörspielräumen" den Entstehungsprozess herausragender Stücke von Deutschlandradio Kultur. "Das Buch gegen den Tod" von Elias Canetti erschien postum 2014. Nach welchen Auswahlkriterien destilliert man aus 2.500 Seiten Aufzeichnungen ein 350-seitiges Buch? Und wie wird aus diesem ein mehrstimmiges Hörspiel? Aus Aufnahmen während der Produktion, Musik und Interviews mit den Künstlern entsteht ein radiophones Making of. Regie: Sylvia Rauer