Pro7 MAXX 23:55 bis 00:45 Serien House of Cards USA 2016 2016-11-02 03:55 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Präsident Frank Underwood (Kevin Spacey) bringt seine Wunschkandidatin für die Vizepräsidentschaft in Position: seine Frau Claire (Robin Wright). Doch Franks Gegner sind nicht untätig. - Machtkampf in Washington: Das brillante Stargespann Kevin Spacey und Robin Wright spinnt neue Intrigen in David Finchers preisgekrönter Politserie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Francis Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Michael Kelly (Doug Stamper) Derek Cecil (Seth Grayson) Neve Campbell (Leann Harvey) Paul Sparks (Thomas Yates) Joel Kinnaman (Will Conway) Originaltitel: House of Cards Regie: Robin Wright Drehbuch: Michael Dobbs, Frank Pugliese, Andrew Davies Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12

