Pro7 MAXX 15:40 bis 16:10 Trickserie Pokémon Ein Zuhause für Lithomith! J 2010 2016-11-04 12:10 16:9 HDTV Merken Auf dem Weg nach Septerna City treffen Ash und seine Freunde auf ein ungewöhnliches Lithomith, das im Gegensatz zu seinen Artgenossen keinen Stein auf dem Rücken trägt. Gerade als sich das Lithomith in Schwerstarbeit einen neuen Stein gemeißelt hat, wird dieser gestohlen. Beim Versuch zu helfen, wird Vegimak verletzt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Best Wishes! Regie: Norihiko Sudo Drehbuch: Satoshi Tajiri Altersempfehlung: ab 6