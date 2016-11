Deutschlandfunk 20:30 bis 21:00 Sonstiges Lesezeit Norbert Hummelt liest aus seinem Gedichtband "Fegefeuer" (1/2) Merken Mehr Dante in der Gegenwartsliteratur war selten. Mit dem Inferno vor allem beschäftigt sich in diesem Herbst Sibylle Lewitscharoff in ihrem Roman "Das Pfingstwunder". In seinen neuen Gedichten beschwört Norbert Hummelt nun die inneren Nöte des Menschen und das Glück der Erlösung - ein elegischer Rückbezug auf Dantes zweites Jenseitsreich, das Fegefeuer. Pathosfern und gleichwohl berührend, taucht er ein in Kindheitserinnerungen, in seine rheinische Herkunftswelt, erleidet ein weiteres Mal Ängste, die bis heute nachwirken. Zugleich sind diese neuen Gedichte aber auch sorgfätig gebauteer Werke von animierender Kraft: In ihren treibenden Rhythmen beschwören sie die Freude der inneren Verwandlung und Augenblicke des Glücks. In Google-Kalender eintragen