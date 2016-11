RTS Un 13:25 bis 14:55 Sonstiges Jim Henson's, les secrets de Turkey Hollow USA 2015 Merken Récemment divorcé, Ron emmène ses enfants Tim et Annie passer Thanksgiving dans la petite ville rustique de Turkey Hollow en compagnie de son excentrique tante Cly. Tim et Annie, s'ennuyant, vont se mettre à traquer une légende locale, celle d'un monstre qui vivrait dans les bois. Quand un voisin malintentionné essaye de ruiner le Thanksgiving de la famille, celle-ci reçoit une aide inattendue. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary Steenburgen (Aunt Cly) Jay Harrington (Ron Emmerson) Graham Verchere (Tim Emmerson) Genevieve Buechner (Annie Emmerson) Reese Alexander (Sheriff Grover) Gabe Khouth (Buzz) Peter New (Junior) Originaltitel: Jim Henson's Turkey Hollow Regie: Kirk R. Thatcher Drehbuch: Tim Burns, Christopher Baldi, Jim Henson, Jerry Juhl, Kirk R. Thatcher