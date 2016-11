sixx 13:55 bis 14:25 Dokusoap Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta Heads or Tails USA 2010 2016-11-03 08:45 16:9 HDTV Merken Marie hat keine Ahnung, welchen Stil ihr Brautkleid haben soll - hauptsache, es gefällt ihrer Mutter und ihrem Bruder. Die Beiden sind allerdings extrem kritisch, was Maries Entschlussfreude nicht gerade stärkt. Jamie zieht mit den Töchtern ihres Verlobten los, um das perfekte Kleid zu ergattern. Doch irgendwann gehen auch hier die Meinungen eklatant auseinander. Also muss eine Münze entscheiden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress: Atlanta