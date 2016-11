RBB 04:05 bis 04:35 Reportage Die rbb Reporter - Anders leben Vom Alltag einer Hofgemeinschaft Anders leben: D 2016 HDTV Live TV Merken Auf einem alten Gut im Fläming haben sie sich zusammengetan, um anders zu leben. Ohne Führer, ohne Guru, ohne Gott. Der Wunsch nicht allein, sondern zusammenzuleben hält sie zusammen. Sie arbeiten auf dem Hof oder außerhalb als Lehrer, IT-Spezialisten und Energieberater. Von Aussteigen kann keine Rede sein, aber ein großes soziales Experiment ist es schon. Jones Kortz brennt für die Gemeinschaft: "In einer Welt, in der so viel Vereinzelung und Einzelkämpfertum herrscht, ist das ein ganz dringendes Überlebenswissen, wie Zusammenleben geht." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die rbb Reporter Regie: Jana Kalms

