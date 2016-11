RBB 13:30 bis 14:15 Serien Julia - Eine ungewöhnliche Frau Folge: 4 Die Jugendbande A, D 1999 Live TV Merken Nicht nur im Weinviertel haben Jugendliche in der Pubertät kaum Platz für ihre Zusammenkünfte - auch mit dem entsprechenden Verständnis der Eltern ist es oft nicht allzu weit her. Aber ist es deshalb gleich notwendig, dass sich ausgerechnet der Sohn des Gendarmeriepostenkommandanten gemeinsam mit einigen gleichgesinnten 13- bis 15-jährigen die Einrichtungsgegenstände für den geheimen Jugendtreff "organisiert"? Auch Julia Laubachs Enkel Wolfgang soll dabei mitmachen und damit seine Solidarität mit der "Clique" bekunden. Als sich die Einbrüche häufen, verdächtigt so mancher im Ort die bosnischen Kriegsflüchtlinge, die in der Pension Sepp Bernthalers Unterkunft gefunden haben. Arthur Laubach hat einstweilen ganz andere Sorgen. Ein hochkomplizierter medienrechtlicher Vertrag ist ohne die Hilfe seiner speziell auf diesem Gebiet äußerst kenntnisreichen Frau einfach nicht hinzukriegen. Da kommt ihm sehr gelegen, dass wieder einmal ein Hochzeitstag gefällig ist - er pilgert nach Retz und hofft auf Julias Einsicht, weil - wie er glaubt - "Frauen immer funktionieren, wenn man ans Pflichtbewusstsein appeliert". Kurz danach entdeckt Julia Laubach, dass trotz der einschlägigen Vorurteile der Retzer keineswegs die Bosnier, sondern der örtliche Nachwuchs für die Diebstähle verantwortlich ist. Und wieder gilt es, salomonische Urteile zu fällen. Im Mittelpunkt der Fernsehserie "Julia - Eine ungewöhnliche Frau" steht die charakterstarke Juristin Julia Laubach, die als Bezirksrichterin mit zahlreichen Konflikten konfrontiert wird, die oft auch ihr Privatleben berühren. In den Hauptrollen sind Christiane Hörbiger und Peter Bongartz zu sehen. Folge 4 der Fernsehserie "Julia - Eine ungewöhnliche Frau", die das rbb Fernsehen werktags um 13.30 Uhr sendet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Hörbiger (Dr. Julia Laubach) Peter Bongartz (Dr. Arthur Laubach) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Franz Buchrieser (Bürgermeister) Heinz-Josef Braun (Sepp Bernthaler) Marijan Hinteregger (Dr. Milan Jurcic) Monika Tajmar (Anna Helml) Originaltitel: Julia - Eine ungewöhnliche Frau Regie: Gero Erhardt Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Gerhard Hierzer Musik: Mischa Krausz