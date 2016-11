sixx 05:50 bis 06:45 Mysteryserie Buffy - Im Bann der Dämonen Im Chaos der Gefühle USA 2002 16:9 Merken Anya hat die abgesagte Hochzeit noch nicht überwunden. Doch sie will den Grund wissen und trifft sich daher zu einem klärenden Gespräch mit Xander. Als der ihr keinen Grund nennen kann, verwandelt sich Anya wieder in einen Dämon und will sich rächen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers) Nicholas Brendon (Xander Harris) Alyson Hannigan (Willow Rosenberg) Emma Caulfield (Anya) James Marsters (Spike) Michelle Trachtenberg (Dawn Summers) Danny Strong (Jonathan Levinson) Originaltitel: Buffy the Vampire Slayer Regie: James A. Contner Drehbuch: Joss Whedon, Drew Z. Greenberg Kamera: Raymond Stella, Michael E. Gershman Musik: Nerf Herder Altersempfehlung: ab 12