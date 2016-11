RBB 20:15 bis 21:00 Magazin rbb Praxis Das Gesundheitsmagazin Live-Eingriff am Herzen mit Magnesium-Stent / Werner Forßmann - Nobelpreisträger aus Brandenburg / Reha auf dem Golfplatz D 2016 2016-11-02 01:50 Live HDTV Merken Live-Eingriff am Herzen mit Magnesium-Stent: Wenn wichtige Gefäße im Herzen verstopft sind, droht ein Herzinfarkt. Abwenden kann den oft nur der Einsatz eines Stents - ein kleines rundes Gitterröhrchen, das die verstopfte Stelle wieder frei machen soll. Normalerweise verbleiben diese Stents für immer in den Herzkranzgefäßen. Doch es gibt Alternativen: selbstauflösende Stents aus Kunststoff oder Magnesium. Aber funktioniert das auch? Werner Forßmann - Nobelpreisträger aus Brandenburg: Per Sonde bis ins Herz: Unzählige Patienten wurden schon mit Herzkatheter-Verfahren untersucht, so manchem damit auch das Leben gerettet. Doch wer weiß schon, dass der Erfinder dieser Methode, Werner Forßmann, den Nobelpreis dafür erhalten hat? Und dass der Mediziner ein in Brandenburg tätiger Berliner war? Reha auf dem Golfplatz: Die Klinik am Wolletzsee in Brandenburg bietet Patienten - unter anderem bei Herzerkrankungen - Golfsport als Reha an. Wie effektiv ist dieses Training? Für welche Patienten ist es geeignet? Die rbb Praxis berichtet vom Golfplatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Raiko Thal Originaltitel: rbb Praxis